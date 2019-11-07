В Орле пройдет Всероссийский Кубок КВН

С 11 по 16 ноября в Орле на базе Среднерусского института управления — филиала РАНХИГС пройдет VIII Всероссийский Кубок КВН Президентской Академии. В этом году в нём примет участие рекордное количество команд: 13 коллективов из Орла, Москвы, Владимира, Воронежа, Волгограда, Дзержинска, Калининграда, Кирова, Красногорска, Липецка, Нижнего Новгорода, Ростова на Дону, Чебоксар. Полуфинал пройдет 13 ноября в 17:00 (г. Орел, ул. Гостиная, д.4), финальная игра 15 ноября в 17:00 в концертном зале Орловского городского центра культуры (г. Орел, ул. Комсомольская д.261 «а»).