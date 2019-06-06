В Орле пройдет Спартакиада пенсионеров России
06.06.2019
Региональный этап запланирован на 10 июля. Соревнования пройдут на базе Центрального стадиона им. Ленина. В них примут участие команды муниципальных районов и городских округов, а также ветераны спорта Орловщины.
Они будут состязаться в легкоатлетических дисциплинах (бег на 800 и 400 метров для мужчин и женщин соответственно), плавании, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете с элементами бега.
Возраст спортсменов от 60 лет, спортсменок от 55. Начало соревнований в 10 утра.
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