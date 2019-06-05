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Орел05.06.2019 Среда 11:23
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  3. В Орле пройдет Спартакиада пенсионеров России

В Орле пройдет Спартакиада пенсионеров России

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05.06.2019

Региональный этап запланирован на 10 июля. Соревнования пройдут на базе Центрального стадиона им. Ленина. В них примут участие команды муниципальных районов и городских округов, а также ветераны спорта Орловщины.

Они будут состязаться в легкоатлетических дисциплинах (бег на 800 и 400 метров для мужчин и женщин соответственно), плавании, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете с элементами бега.

Возраст спортсменов от 60 лет, спортсменок от 55. Начало соревнований в 10 утра.

Теги:ОрёлОрловская областьспартакиада пенсионеров в Орле

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