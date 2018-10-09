В Орле произошло "смертельное" ДТП с троллейбусом

По предварительным данным Управления МВД по Орловской области, в результате аварии погибли трое и пострадали двое человек.

ДТП произошло у остановки «Дворец спорта».

Как сообщает полиция, наезд на пешеходов допустил водитель.

Также пострадало и дорожное ограждение.

Троллейбус с бортовым номером «093» следовал по маршруту № 4.