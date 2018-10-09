В Орле произошло "смертельное" ДТП с троллейбусом
09.10.2018
По предварительным данным Управления МВД по Орловской области, в результате аварии погибли трое и пострадали двое человек.
ДТП произошло у остановки «Дворец спорта».
Как сообщает полиция, наезд на пешеходов допустил водитель.
Также пострадало и дорожное ограждение.
Троллейбус с бортовым номером «093» следовал по маршруту № 4.
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