В Орле произошло ДТП с участием мотоцикла, которое закончилось летальным исходом
08.10.2018
В Орле произошло ДТП с участием мотоцикла, которое закончилось летальным исходом.
Авария случилась накануне в 15 часов на пересечении Комсомольской улицы и Карачевского шоссе. На оживлённом перекрёстке у Автовокзала столкнулись мотоцикл и автомобиль «Рено».
Об этом сообщает Управление МЧС.
Мотоциклист получил серьёзные травмы и впоследствии скончался.
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