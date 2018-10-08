В Орле произошло ДТП с участием мотоцикла, которое закончилось летальным исходом.

Авария случилась накануне в 15 часов на пересечении Комсомольской улицы и Карачевского шоссе. На оживлённом перекрёстке у Автовокзала столкнулись мотоцикл и автомобиль «Рено».

Об этом сообщает Управление МЧС.

Мотоциклист получил серьёзные травмы и впоследствии скончался.