В Орле произошло ДТП с пострадавшим

Накануне днем в Советском районе города Нива протаранила попутный Вольво.

— Водитель 1965 г.р., управляя автомобилем Ваз 212140, двигался по ул. Полесская со стороны ул. Октябрьская, в районе д. 20 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Вольво, который двигался впереди в попутном направлении, — сообщили в УГИБДД УМВД по Орловской области.

В результате ДТП телесные повреждения получила 23-летняя пассажир автомобиля Вольво, ей было назначено амбулаторное лечение.