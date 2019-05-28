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Орел28.05.2019 Вторник 14:39
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В Орле произошло ДТП с пострадавшим

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28.05.2019

Накануне днем в Советском районе города Нива протаранила попутный Вольво.

— Водитель 1965 г.р., управляя автомобилем Ваз 212140, двигался по ул. Полесская со стороны ул. Октябрьская, в районе д. 20 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Вольво, который двигался впереди в попутном направлении, — сообщили в УГИБДД УМВД по Орловской области.

В результате ДТП телесные повреждения получила 23-летняя пассажир автомобиля Вольво, ей было назначено амбулаторное лечение.

Теги:ОрёлОрловская областьДТП

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