В Орле произошло циничное преступление в духе Достоевского

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в убийстве 62-летней жительницы Орла. Это двое 17-летних учащихся техникума. Один из них является родственником погибшей.

Подозреваемых задержали «по горячим следам». Тело пенсионерки обнаружили в её квартире 4 сентября.

В данный момент в проводятся необходимые следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.