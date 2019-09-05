В Орле произошло циничное преступление в духе Достоевского
05.09.2019
Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в убийстве 62-летней жительницы Орла. Это двое 17-летних учащихся техникума. Один из них является родственником погибшей.
Подозреваемых задержали «по горячим следам». Тело пенсионерки обнаружили в её квартире 4 сентября.
В данный момент в проводятся необходимые следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.
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