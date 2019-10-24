В Орле произошёл пожар в офисном центре
24.10.2019
Горел центр «Пушкинский» (улица Пушкина, 54). Обошлось без погибших и пострадавших.
Сообщение о ЧП поступило в службу спасения сегодня в 8:27. Последствия ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательных частей № 1 и № 3.
По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с электропроводкой.
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