Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.10.2019 Четверг 14:11
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле произошёл пожар в офисном центре

В Орле произошёл пожар в офисном центре

Версия для печати

24.10.2019

Горел центр «Пушкинский» (улица Пушкина, 54). Обошлось без погибших и пострадавших.

Сообщение о ЧП поступило в службу спасения сегодня в 8:27. Последствия ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательных частей № 1 и № 3.

По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с электропроводкой.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57960

Добавил новость: 

Другие новости раздела

24.10.2019

Орловский губернатор встретился с и. о. пресс-секретаря главы РПЦ

24.10.2019

Глава Орла поручил ускорить дорожный ремонт

24.10.2019

«Особо опасный» балкон отремонтировали по судебному решению

24.10.2019

Орловчанин врезался в забор, сарай и дерево

5
24.10.2019

В Орловской области ухудшилось качество «молочки»

$ USD63.86(+0.06)25.10
€ EUR71.14(+0.18)25.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online