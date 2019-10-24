В Орле произошёл пожар в офисном центре

Горел центр «Пушкинский» (улица Пушкина, 54). Обошлось без погибших и пострадавших.

Сообщение о ЧП поступило в службу спасения сегодня в 8:27. Последствия ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательных частей № 1 и № 3.

По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с электропроводкой.