В Орле проходит рабочая встреча губернатора с директором Ассоциации кластеров и технопарков России
26.11.2018
В эти минуты Андрей Клычков и Андрей Шпиленко общаются в рабочем кабинете губернатора в здании администрации Орловской области.
По итогам встречи планируется подписание соглашения.
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