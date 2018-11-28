В Орле проходит конкурс допризывной молодежи «Державы Российской Орлы»
28.11.2018
В нём принимают участие пять команд, в состав которых входят будущие призывники из различных районов Орловской области.
Для них подготовили интеллектуальные, физические и творческие соревнования.
Как сообщает «Орловское информбюро», конкурс приурочен ко Дню конституции. Победителя определят сегодня вечером.
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