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Орел28.11.2018 Среда 16:56
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В Орле проходит конкурс допризывной молодежи «Державы Российской Орлы»

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28.11.2018

В нём принимают участие пять команд, в состав которых входят будущие призывники из различных районов Орловской области.

Для них подготовили интеллектуальные, физические и творческие соревнования.

Как сообщает «Орловское информбюро», конкурс приурочен ко Дню конституции. Победителя определят сегодня вечером.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпризывконкурс

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