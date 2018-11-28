В Орле проходит конкурс допризывной молодежи «Державы Российской Орлы»

В нём принимают участие пять команд, в состав которых входят будущие призывники из различных районов Орловской области.

Для них подготовили интеллектуальные, физические и творческие соревнования.

Как сообщает «Орловское информбюро», конкурс приурочен ко Дню конституции. Победителя определят сегодня вечером.