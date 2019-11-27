В Орле проходит «добровольный» форум

Мероприятие под названием «Я — доброволец» собрало в зале театра имени Тургенева сотни орловских участников волонтёрского движения. Самым активным из них вручили почётные грамоты и благодарственные письма.

По замыслу организаторов, отправной точкой форума стал гала-концерт фестиваля студенческого творчества «Золотая осень».