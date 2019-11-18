В Орле продолжают регистрировать организации на подставных лиц
18.11.2019
С начала года в Орловской области по материалам налоговой инспекции возбуждено 17 уголовных дел по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц, сообщили в региональном управлении ФНС России. Кроме того, отмечают налоговики, рассмотрение четырех уголовных дел уже завершились обвинительными приговорами: это штраф, условный срок и обязательные работы. В УФНС напоминают, за регистрацию фирм-однодневок предусмотрена ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.
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