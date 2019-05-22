В Орле продолжается ремонт на четырёх центральных улицах
22.05.2019
Кромское шоссе, Комсомольскую, Московскую и Северную улицы приводят в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все объекты должны сдать в этом году.
Как сообщили в мэрии, на Кромском шоссе в данный момент укладывают выравнивающий слой. Здесь уже демонтированы бордюры.
На Комсомольской улице с сегодняшнего дня начнутся фрезеровочные работы и работы по демонтажу бордюрного камня.
На Московской к настоящему времени отфрезерован участок между перекрёстками с Герцена и Орджоникидзе, также убраны старые бордюры и частично установлены новые. Работы по замене бортового камня активно ведутся и на Северной улице.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54756
Другие новости раздела
22.05.2019
Михаил Вдовин объявил о решении снять свою кандидатуру с дополнительных выборов в Госдуму от Орловской области
$ USD64.5372(+0.05)22.05
€ EUR71.965422.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?