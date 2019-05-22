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Орел22.05.2019 Среда 12:59
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В Орле продолжается ремонт на четырёх центральных улицах

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22.05.2019

Кромское шоссе, Комсомольскую, Московскую и Северную улицы приводят в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все объекты должны сдать в этом году.

Как сообщили в мэрии, на Кромском шоссе в данный момент укладывают выравнивающий слой. Здесь уже демонтированы бордюры.

На Комсомольской улице с сегодняшнего дня начнутся фрезеровочные работы и работы по демонтажу бордюрного камня.

На Московской к настоящему времени отфрезерован участок между перекрёстками с Герцена и Орджоникидзе, также убраны старые бордюры и частично установлены новые. Работы по замене бортового камня активно ведутся и на Северной улице.

Теги:ОрёлОрловская область

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