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Орел26.11.2018 Понедельник 13:30
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В Орле продаётся здание торгового центра на Покровской улице

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26.11.2018

Также на торги выставлен земельный участок под зданием.

Объект находится на Покровской, 11. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров. Площадь участка — 572 «квадрата».

Арестованное имущество продаёт Территориальное управление Росимущества. Сейчас здание и участок находятся в залоге у одного из банков. Начальная цена лота — 13 миллионов 184 тысячи рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 ноября. Сами торги состоятся 4 декабря.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьторгиземлянедвижимость

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