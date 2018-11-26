В Орле продаётся здание торгового центра на Покровской улице
26.11.2018
Также на торги выставлен земельный участок под зданием.
Объект находится на Покровской, 11. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров. Площадь участка — 572 «квадрата».
Арестованное имущество продаёт Территориальное управление Росимущества. Сейчас здание и участок находятся в залоге у одного из банков. Начальная цена лота — 13 миллионов 184 тысячи рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 28 ноября. Сами торги состоятся 4 декабря.
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