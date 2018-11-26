В Орле продаётся здание торгового центра на Покровской улице

Также на торги выставлен земельный участок под зданием.

Объект находится на Покровской, 11. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров. Площадь участка — 572 «квадрата».

Арестованное имущество продаёт Территориальное управление Росимущества. Сейчас здание и участок находятся в залоге у одного из банков. Начальная цена лота — 13 миллионов 184 тысячи рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 ноября. Сами торги состоятся 4 декабря.