В Орле прочтёт «открытую лекцию» руководитель модельного агентства
27.02.2019
Лекцию на тему «Мир Моды и с чем его едят» прочтёт глава модельного агентства «LUXE» Мария Епифанова.
Мероприятие состоится в Центре Своевременного Искусства 2 марта в 13 часов в рамках образовательного проекта «Свежая лекция». Участвовать в нём можно бесплатно. Однако для этого необходимо оставить свои контактные данные в соответствующем обсуждении в группе проекта.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53131
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