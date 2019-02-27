В Орле прочтёт «открытую лекцию» руководитель модельного агентства

Лекцию на тему «Мир Моды и с чем его едят» прочтёт глава модельного агентства «LUXE» Мария Епифанова.

Мероприятие состоится в Центре Своевременного Искусства 2 марта в 13 часов в рамках образовательного проекта «Свежая лекция». Участвовать в нём можно бесплатно. Однако для этого необходимо оставить свои контактные данные в соответствующем обсуждении в группе проекта.