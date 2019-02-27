В Орле проблемы с ремонтом моста «Дружбы» могут привести к увольнениям в мэрии

Тему обсудили на рабочем совещании в администрации города сегодня.

Мэр Орла Василий Новиков отметил, что работы выполняются с большим опозданием. Глава города заявил о возможных кадровых решениях, связанных с этой проблемой.

Глава администрации Орла Александр Муромский потребовал завершить ремонт дорожного полотна в течение ближайшей недели.

Ранее начальник Управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов заявил, что работы по ремонту полотна выполнены на 90%.

В связи с нарушением сроков в адрес подрядчика (ООО «РГС» из Казани) «УКХ Орла» направлена претензия. Сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей.

Первая часть ремонта моста должна завершится в мае этого года. После этого подрядчик приступит к работам на противоположной части объекта. Они должны окончиться до ближайшего Нового года. Общая стоимость всех работ на мосту «Дружбы» составляет 263 миллиона рублей.