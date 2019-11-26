В Орле «приведут в чувство» электронные табло
26.11.2019
Сейчас 12 таких устройств, установленных на остановках общественного транспорта, работают неправильно. В частности, это табло, установленные рядом со сквером Ермолова, ЦУМом, остановкой «Магазин „Чайка“», магазином «Орёл», 1-й Посадской улицей и зданием Пенсионного фонда.
Чтобы исправить ситуацию, понадобится отключить их примерно на неделю. После табло обязательно возобновят работу и будут показывать информацию правильно.
Мэрия уже заключила договор с подрядчиком, который займётся выполнением данной задачи.
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