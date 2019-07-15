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В Орле «приговорили к казни» 239 деревьев

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15.07.2019

Все они растут в Детском парке. Разрешение на снос деревьев городскому «Управлению капитального строительства» выдал глава Советского района Артём Левковский. Об этом информирует «Орёлград».

Произвести вырубку нужно до 31 августа 2021 года. Деревья сносятся в связи с комплексным благоустройством парка. Вырубать будут алычи, ивы, каштаны, клёны и ясени.

Теги:ОрёлОрловская область

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