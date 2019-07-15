В Орле «приговорили к казни» 239 деревьев

Все они растут в Детском парке. Разрешение на снос деревьев городскому «Управлению капитального строительства» выдал глава Советского района Артём Левковский. Об этом информирует «Орёлград».

Произвести вырубку нужно до 31 августа 2021 года. Деревья сносятся в связи с комплексным благоустройством парка. Вырубать будут алычи, ивы, каштаны, клёны и ясени.