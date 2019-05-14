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Орел14.05.2019 Вторник 11:39
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  3. В Орле при пожаре в многоквартирном доме спасли четверых человек

В Орле при пожаре в многоквартирном доме спасли четверых человек

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14.05.2019

ЧП произошло 13 мая вечером в здании на улице Машкарина на шестом этаже в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Пожарные спасли четверых и ликвидировали последствия ЧП. Однако комната успела получить термические повреждения, огонь повредил предметы интерьера и мебели, пластиковые окна. Также квартира покрылась копотью.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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