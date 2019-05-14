В Орле при пожаре в многоквартирном доме спасли четверых человек

ЧП произошло 13 мая вечером в здании на улице Машкарина на шестом этаже в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Пожарные спасли четверых и ликвидировали последствия ЧП. Однако комната успела получить термические повреждения, огонь повредил предметы интерьера и мебели, пластиковые окна. Также квартира покрылась копотью.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.