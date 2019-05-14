В Орле при пожаре в многоквартирном доме спасли четверых человек
14.05.2019
ЧП произошло 13 мая вечером в здании на улице Машкарина на шестом этаже в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Пожарные спасли четверых и ликвидировали последствия ЧП. Однако комната успела получить термические повреждения, огонь повредил предметы интерьера и мебели, пластиковые окна. Также квартира покрылась копотью.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54563
Другие новости раздела
14.05.2019
В Орле микроавтобус наехал на пешехода
$ USD65.4703(+0.24)14.05
€ EUR73.5231(+0.43)14.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?