В Орле презентовали новый сборник поэта и сценариста Игоря Свеженцева
15.11.2018
Книга называется «МифоТворчество».
Как сообщает ТРК «Истоки», презентация прошла в галерее Курнакова.
Другим «героем вечера» стал иллюстратор Андрей Турбин, представивший около полусотни иллюстраций к произведениям Свеженцева, а также Тургенева, чей юбилей отмечается в этом году.
Игорь Свеженцев родился в Ливнах, окончил Орловский Государственный Университет. Работал в различных СМИ региона. Сейчас живёт и работает в Москве.
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