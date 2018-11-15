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Орел15.11.2018 Четверг 12:47
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  3. В Орле презентовали новый сборник поэта и сценариста Игоря Свеженцева

В Орле презентовали новый сборник поэта и сценариста Игоря Свеженцева

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15.11.2018

Книга называется «МифоТворчество».

Как сообщает ТРК «Истоки», презентация прошла в галерее Курнакова.

Другим «героем вечера» стал иллюстратор Андрей Турбин, представивший около полусотни иллюстраций к произведениям Свеженцева, а также Тургенева, чей юбилей отмечается в этом году.

Игорь Свеженцев родился в Ливнах, окончил Орловский Государственный Университет. Работал в различных СМИ региона. Сейчас живёт и работает в Москве.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьлитературапоэзияТургеневюбилей

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