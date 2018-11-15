В Орле презентовали новый сборник поэта и сценариста Игоря Свеженцева

Книга называется «МифоТворчество».

Как сообщает ТРК «Истоки», презентация прошла в галерее Курнакова.

Другим «героем вечера» стал иллюстратор Андрей Турбин, представивший около полусотни иллюстраций к произведениям Свеженцева, а также Тургенева, чей юбилей отмечается в этом году.

Игорь Свеженцев родился в Ливнах, окончил Орловский Государственный Университет. Работал в различных СМИ региона. Сейчас живёт и работает в Москве.