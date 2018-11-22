В Орле презентовали книгу о тех, кому от 20 до 40
22.11.2018
Книгу «Лица России. 21 век» написала журналист газеты «Орловская правда» Ирина Алёшина.
Герои документального произведения — люди разного возраста (от 20 до 40 лет) и различных национальностей и занятий. Их объединяет место жительства — наша страна, а также позитивный подход к жизни.
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