В Орле презентовали книгу о тех, кому от 20 до 40

Книгу «Лица России. 21 век» написала журналист газеты «Орловская правда» Ирина Алёшина.

Герои документального произведения — люди разного возраста (от 20 до 40 лет) и различных национальностей и занятий. Их объединяет место жительства — наша страна, а также позитивный подход к жизни.