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Орел06.02.2019 Среда 12:58
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  3. В Орле пресечена деятельность руководителя автосалона, который подозревается в мошенничестве

В Орле пресечена деятельность руководителя автосалона, который подозревается в мошенничестве

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06.02.2019

Подозреваемый заключён под стражу. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Преступления выявлены сотрудниками управления экономической безопасности УМВД. Предполагается, что злоумышленники, выступая в роли посредников между продавцами и покупателями, брали у граждан машины для продажи. Мошенники действительно продавали эти автомобили (по заниженной стоимости), однако вырученные средства оставляли себе. Сейчас эти преступления активно расследуются.

Конкретное название организации УМВД не указывает. Однако ранее пресс-служба Советского районного суда сообщила о заключении под стражу генерального директора и одного из учредителей ООО «АвтоПрестиж57» в связи с подозрением в аналогичном преступлении.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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