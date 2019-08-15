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В Орле преподавателя «императорского» университета подозревают во взяточничестве

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15.08.2019

Уголовное дело по статье «мелкое взяточничество» возбуждено в отношении орловчанки — преподавателя регионального филиала «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I». Об этом сообщает Следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Как предварительно установило следствие, в мае минувшего года женщина потребовала от нескольких студентов-очников 7 тысяч рублей. В такую сумму она оценила написание отчётов преддипломной практики, их последующую защиту и успешную сдачу зачётов по дисциплинам.

Теги:ОрёлОрловская областьследственный комитетвзяткикоррупция

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