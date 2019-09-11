В Орле «предъявили» парк и бульвар
11.09.2019
Парк «Ботаника» и бульвар Победы предъявлены к сдаче после очередных работ, проведённых в рамках программы «Формирование современной городской среды». Оба объекта находились уже на 3-й очереди ремонта. Приёмка работ состоится на этой неделе. Об этом сообщили в мэрии.
На остальных объектах, которые приводят в порядок по данной программе, работы продолжаются.
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