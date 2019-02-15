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Орел15.02.2019 Пятница 18:23
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  3. В Орле пожар в жилом доме в переулке Южный полностью ликвидирован

В Орле пожар в жилом доме в переулке Южный полностью ликвидирован

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15.02.2019

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения сегодня 15 февраля в 9 часов 53 минуты. Горела кровля двухэтажного кирпичного дома, а также соседняя хозпостройка (автосервис и шиномонтаж).

Последствия ЧП несколько часов ликвидировали 19 пожарных, «вооружённые» пятью единицами техники.

Обошлось без погибших и пострадавших. Точные причины ЧП выясняются.

Теги:ОрёлОрловская областьЧПМЧСпожар

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