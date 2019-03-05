В Орле появятся новые светофоры и «зебры»

Также в 2019 году в городе оборудуют новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Всю эту работу планируется проделать в рамках программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Орле». На это выделят 9,2 миллиона рублей.

Как сообщили в мэрии Орла, планируется установить шесть новых светофоров (на Московской улице у остановки «Гипсовый комбинат», а также на перекрёстках Горького и Андрианова, Лескова и Тургенева, Латышских стрелков и Тамбовской, Горького и Красноармейской и Пушкина и 2-й Курской улиц).

Кроме того, в областном центре появятся ещё четыре пешеходных перехода (на улице Пушкина у домов № 12 и № 168, на Скворцова и на Латышских стрелков), а также два пешеходных ограждения (на Тульской и в районе школы № 37).