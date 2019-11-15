В Орле появятся новые памятники

Два монумента воздвигнут на бульваре Победы. На эти цели выделен президентский грант. Установка памятников произойдет в рамках концепции благоустройства бульвара Победы. Открытие состоится в следующем году. В настоящий момент ведутся подготовительные работы. Как сообщили в региональном благотворительном фонде «Победа»: "Памятники будут посвящены двум героям, уроженцам Орловской области, погибшим в период Чеченской кампании. Это Алексей Скворцов и Александр Рязанцев. Памятники планируется открыть в феврале. На сегодняшний день, пока ещё погода позволяет, ведётся работа по установлению фундаментов.