В Орле появятся ещё 16 новых рекламных щитов
11.11.2019
Департамент госимущества и земельных отношений Орловской области объявил открытый аукцион на установку и эксплуатацию 16 рекламных конструкций в Орле. Торги назначены на 12 декабря.
На них будут выставлены 16 лотов. Из них — 4 билборда на Наугорском шоссе, два — на ул. Октябрьской, три — на ул. 60-летия Октября, один — на Полесской, три — на Кромском шоссе и три — на ул. Комсомольской. Начальная цена предмета аукциона варьируется от 40 тысяч до 114 тысяч рублей. Договоры с победителями будут заключаться на пять лет. Всего в ближайшее время планируется установить 100 новых щитов.
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