Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.09.2019 Среда 11:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле появятся 62 «одноцветных» дома

В Орле появятся 62 «одноцветных» дома

Версия для печати

25.09.2019

В следующем году в Орле в рамках областной адресной программы отремонтируют фасады и крыши 62 домов. Сейчас в мэрии составляется необходимая документация.

На рабочем совещании глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным лицам при составлении проектов и смет ремонта обратить внимание на внешний облик зданий и цветовое решение.

Также на участках у этих домов сделают комплексное благоустройство. Планируется обновить тротуары, въезды на дворовые территории и межквартальные проезды.

Теги:Орловская областьремонт домов

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57414

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.09.2019

Орёл «меняет кожу» перед зимой

25.09.2019

Орловчанин, оштрафованный за неуважение к президенту, будет обжаловать решение

24.09.2019

Леонид Якубович передал привет бабушке орловчанина с «Поля чудес»

24.09.2019

Орловские росгвардейцы «разрулили» опасную ситуацию на АЗС

1
24.09.2019

Орловские дороги будут ремонтировать «от фасада до фасада»

$ USD63.706(-0.24)25.09
€ EUR70.0193(-0.26)25.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online