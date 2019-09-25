В Орле появятся 62 «одноцветных» дома
25.09.2019
В следующем году в Орле в рамках областной адресной программы отремонтируют фасады и крыши 62 домов. Сейчас в мэрии составляется необходимая документация.
На рабочем совещании глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным лицам при составлении проектов и смет ремонта обратить внимание на внешний облик зданий и цветовое решение.
Также на участках у этих домов сделают комплексное благоустройство. Планируется обновить тротуары, въезды на дворовые территории и межквартальные проезды.
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