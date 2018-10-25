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В Орле появится памятник пожарным

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25.10.2018

Такое решение сегодня принял Городской совет народных депутатов.

Монумент установят на Полесской улице.

С инициативой к депутатам вышли представители городской администрации.

Также «народные избранники» одобрили идею назвать будущий сквер на пересечении улиц Раздольной и Кузнецова именем Ильи Воронова, участника Великой Отчественной войны и Сталинградской битвы.

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