В Орле появится памятник пожарным

Такое решение сегодня принял Городской совет народных депутатов.

Монумент установят на Полесской улице.

С инициативой к депутатам вышли представители городской администрации.

Также «народные избранники» одобрили идею назвать будущий сквер на пересечении улиц Раздольной и Кузнецова именем Ильи Воронова, участника Великой Отчественной войны и Сталинградской битвы.