В Орле появится памятник пожарным
25.10.2018
Такое решение сегодня принял Городской совет народных депутатов.
Монумент установят на Полесской улице.
С инициативой к депутатам вышли представители городской администрации.
Также «народные избранники» одобрили идею назвать будущий сквер на пересечении улиц Раздольной и Кузнецова именем Ильи Воронова, участника Великой Отчественной войны и Сталинградской битвы.
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