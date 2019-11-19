В Орле появится новый автобусный маршрут
19.11.2019
Его введут в связи с перекрытием моста «Дружба», чтобы разгрузить пассажиропоток между Заводским и Железнодорожным районами. Об этом сообщили в мэрии.
Движение по новому маршруту начнётся с 1 декабря.
В данный момент в объезд моста курсируют маршруты № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК», № 6 «ул. Алроса — ул. Силикатная» и № 25 «ул. Ливенская — школа № 50».
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