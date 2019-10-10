В Орле появится новое производство на 100 рабочих мест

Его организует ведущий российский производитель керамической плитки Kerama Marazzi на базе индустриального парка «Орёл». Запуск запланирован на конец текущего года.

К настоящему моменту Kerama Marazzi официально стал ещё одним резидентом парка. Всего на его территории работают около полусотни компаний.

Проект «Индустриальный парк «Орел» реализуется на территории площадки «Северсталь-метиз» с 2006 года.