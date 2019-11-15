Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2019 Пятница 10:36
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле появился Большой концертный зал филармонии

В Орле появился Большой концертный зал филармонии

Версия для печати

15.11.2019

Соответствующая табличка разместилась на фасаде здания Дворца культуры железнодорожников. С 2019 года здание ДК ЖД продано ОАО «РЖД» и перешло в областную собственность. На праве оперативного управления помещением распоряжается областная филармония. При этом филармония сохранила за собой и помещение по ул. Ленина, а по новому адресу, на Привокзальной площади, 8, за счёт внебюджетных источников, в частности, вырученных за концертную деятельность, приводит здание в порядок. Теперь официально здание Дворца культуры железнодорожников стало Большим концертным залом Орловской филармонии.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58416

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2019

В Орле ищут ребенка

15.11.2019

16 ноября в японском городе Оита стартуют 39-й международный марафон колясочников

15.11.2019

Андрей Клычков провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области

15.11.2019

В областной администрации обсудили перспективы внедрения проекта «Эффективный регион» по итогам знакомства с пилотными субъектами на территории Орловской области

14.11.2019

Орловская область участвует в третьей Всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель»

$ USD64.2101(+0.01)15.11
€ EUR70.676115.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online