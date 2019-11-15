В Орле появился Большой концертный зал филармонии
15.11.2019
Соответствующая табличка разместилась на фасаде здания Дворца культуры железнодорожников. С 2019 года здание ДК ЖД продано ОАО «РЖД» и перешло в областную собственность. На праве оперативного управления помещением распоряжается областная филармония. При этом филармония сохранила за собой и помещение по ул. Ленина, а по новому адресу, на Привокзальной площади, 8, за счёт внебюджетных источников, в частности, вырученных за концертную деятельность, приводит здание в порядок. Теперь официально здание Дворца культуры железнодорожников стало Большим концертным залом Орловской филармонии.
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