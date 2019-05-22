В Орле появились «чёрные перевозчики» отходов

Новый директор УК «Зелёная роща» попросил месяц на создание «дорожной карты» по наведению порядка в работе организации. Александр Ворожбит пообещал представить конкретный план улучшения ситуации с вывозом мусора в июне. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета Орла.

Работу регионального оператора по обращению с ТКО обсудили на сегодняшнем заседании комитета по ЖКХ. К работе «Зелёной рощи» депутаты предъявили множество претензий.

21 мая на официальном сайте «Зелёной рощи» были опубликованы актуальные графики вывоза мусора. Однако они будут корректироваться.

Кроме того, оператору ещё предстоит до конца решить проблему ликвидации стихийных свалок.

Новой проблемой являются нелегальные перевозчики мусора. В ночное время суток они выбрасывают в только что опорожнённые контейнеры большое количество новых отходов (в том числе таких, которые не принимает мусороперерабатывающий завод). Сейчас городские власти ищут способы привлечь их к ответственности.