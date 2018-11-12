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Орел12.11.2018 Понедельник 17:52
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В Орле появились 22 новых красных звезды

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12.11.2018

До конца года их число возрастёт до 150.

Символами Победы в Орле, как и по всей области, отмечают места проживания ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников малых войн и локальных конфликтов, или их родственников. Возродить эту традицию в нашем регионе предложил губернатор Андрей Клычков — основной инициатор акции «Дом со звездой».

На минувшей неделе в Орле в акции участвовали ученики лицеев № 22, 32 и 40 и школы № 35. Они посетили ветеранов и участников войн и конфликтов и подарили им символы Победы. Школьники взяли шефство над каждым из них. Юные орловцы должны будут регулярно интересоваться здоровьем и потребностями ветеранов, а также следить, чтобы красные звёзды оставались на своих местах.

На этой неделе в Орле акцию продолжат учащиеся лицея № 4, гимназии № 19 и школы № 52.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьВОВветераныКлычковгубернатор

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