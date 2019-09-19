В Орле появилась мемориальная доска в память о жертве теракта

Её установили на здании школы № 16 (по адресу улица Автовокзальная, 24). Доска напоминает о выпускнике этого учебного заведения — Алексее Костомарове (1984-2003).

Орловчанин проходил срочную службу во Внутренних войсках в качестве стрелка полка особого назначения. Костомаров погиб 1 августа 2003 года в Северной Осетии в Моздоке в результате террористического акта — взрыва у военного госпиталя. В этот момент Алексей как раз находился в операционной. Всего в результате этого теракта погибли 52 и пострадали 82 человека.