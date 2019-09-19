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Орел19.09.2019 Четверг 14:47
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В Орле появилась мемориальная доска в память о жертве теракта

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19.09.2019

Её установили на здании школы № 16 (по адресу улица Автовокзальная, 24). Доска напоминает о выпускнике этого учебного заведения — Алексее Костомарове (1984-2003).

Орловчанин проходил срочную службу во Внутренних войсках в качестве стрелка полка особого назначения. Костомаров погиб 1 августа 2003 года в Северной Осетии в Моздоке в результате террористического акта — взрыва у военного госпиталя. В этот момент Алексей как раз находился в операционной. Всего в результате этого теракта погибли 52 и пострадали 82 человека.

Теги:Орловская областьтеррористические актымемориальная доска

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