В Орле построят масштабный спортивный объект
30.08.2019
Правительство Орловской области одобрило предоставление бюджетной субсидии на строительство футбольного манежа.
Объект площадью около 7000 квадратных метров построят на стадионе имени Ленина. Конечная стоимость манежа оценивается в 475 тысяч 100 рублей.
Основная часть этих средств поступит из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В следующем году начнётся разработка проекта и сметы строительства. Сдача и приёмка манежа запланирована на 2023 год.
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