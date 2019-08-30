Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.08.2019 Пятница 12:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле построят масштабный спортивный объект

В Орле построят масштабный спортивный объект

Версия для печати

30.08.2019

Правительство Орловской области одобрило предоставление бюджетной субсидии на строительство футбольного манежа.

Объект площадью около 7000 квадратных метров построят на стадионе имени Ленина. Конечная стоимость манежа оценивается в 475 тысяч 100 рублей.

Основная часть этих средств поступит из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В следующем году начнётся разработка проекта и сметы строительства. Сдача и приёмка манежа запланирована на 2023 год.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковспортфутбол

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56937

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.08.2019

«Орловский энергосбыт» будет взыскивать долги без помощи приставов

30.08.2019

КСП осталась недовольна реконструкцией мценского моста

30.08.2019

В Орле откроется ещё одна муниципальная аптека

30.08.2019

Бизнесмены из Белоруссии хотят открыть в Орле серьёзное предприятие

30.08.2019

Названы кандидаты на должность директора «ТТП» Орла

$ USD66.7471(+0.33)30.08
€ EUR73.9558(+0.3)30.08

Наш опрос

Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online