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Орел05.08.2019 Понедельник 13:19
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В Орле построят часовню высотой 27 метров

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05.08.2019

Объект возводят по проекту известного сочинского архитектора Фёдора Афуксениди.

Как сообщает Орловская митрополия, высота часовни составит 27 метров. Она сможет одновременно вместить около 20 прихожан.

Объект строится с 2017 года. Однако только на днях Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения креста часовни.

Теги:ОрёлОрловская область

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