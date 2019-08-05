В Орле построят часовню высотой 27 метров

Объект возводят по проекту известного сочинского архитектора Фёдора Афуксениди.

Как сообщает Орловская митрополия, высота часовни составит 27 метров. Она сможет одновременно вместить около 20 прихожан.

Объект строится с 2017 года. Однако только на днях Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения креста часовни.