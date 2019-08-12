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Орел12.08.2019 Понедельник 13:55
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  3. В Орле построят акушерский корпус на 100 коек

В Орле построят акушерский корпус на 100 коек

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12.08.2019

Правительство Орловской области утвердило соответствующее постановление.

Корпус создадут при больнице имени Боткина. Планируется, что строительство начнётся в 2021 и завершится в 2023 году.

Объёмы вложений в проект составят до 685 миллионов 600 тысяч рублей. В основном, эти деньги возьмут из федеральной казны.

Теги:ОрёлОрловская область

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