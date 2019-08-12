В Орле построят акушерский корпус на 100 коек

Правительство Орловской области утвердило соответствующее постановление.

Корпус создадут при больнице имени Боткина. Планируется, что строительство начнётся в 2021 и завершится в 2023 году.

Объёмы вложений в проект составят до 685 миллионов 600 тысяч рублей. В основном, эти деньги возьмут из федеральной казны.