В Орле построят акушерский корпус на 100 коек
12.08.2019
Правительство Орловской области утвердило соответствующее постановление.
Корпус создадут при больнице имени Боткина. Планируется, что строительство начнётся в 2021 и завершится в 2023 году.
Объёмы вложений в проект составят до 685 миллионов 600 тысяч рублей. В основном, эти деньги возьмут из федеральной казны.
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