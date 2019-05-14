В Орле после звонков о заложенных взрывных устройствах эвакуируют торговые центры

Об этом сообщает «Орёлград».

По данным СМИ, эвакуация проводится в торговых центрах «ЦУМ», «Атолл», «Рио» и «Радуга». Также сообщается об эвакуации посетителей здания орловского автовокзала.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах сегодня поступали в учреждения и организации и других городов России — Ярославля, Волгограда, Чебоксар и Ижевска. В основном, такая информация поступала в виде электронных писем.