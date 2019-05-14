Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.05.2019 Вторник 01:47
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле после звонков о заложенных взрывных устройствах эвакуируют торговые центры

В Орле после звонков о заложенных взрывных устройствах эвакуируют торговые центры

Версия для печати

13.05.2019

Об этом сообщает «Орёлград».

По данным СМИ, эвакуация проводится в торговых центрах «ЦУМ», «Атолл», «Рио» и «Радуга». Также сообщается об эвакуации посетителей здания орловского автовокзала.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах сегодня поступали в учреждения и организации и других городов России — Ярославля, Волгограда, Чебоксар и Ижевска. В основном, такая информация поступала в виде электронных писем.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54560

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.05.2019

Орловчанин подозревается в редком преступлении

3.7
13.05.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уволил директора интернатного учреждения, заподозренного в жестоком обращении с животными

3
13.05.2019

В Ливнах открылся православный просветительский центр

13.05.2019

Орловские акробаты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

13.05.2019

В Орловской области задержан подозреваемый в двойном угоне автомобилей

$ USD65.4703(+0.24)14.05
€ EUR73.5231(+0.43)14.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online