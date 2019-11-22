В Орле попробуют развить «Литературно-парковую» локацию

Именно этот вариант победил в ходе открытого опроса жителей города. Общественное голосование проходило прямо на улицах Орла. В нём приняли участие 964 человека, которые выбирали из 10 вариантов ответа.

Теперь локация должна стать участником всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса, который организует Минстрой РФ, и получить обновлённую концепцию развития.

В состав «Литературно-парковой» локации входят: парк Победа, сквер «Дворянское гнездо», улица 7 ноября, музеи Тургенева, Писателей-орловцев, Грановского, Бунина и Лескова, Рябиновый сад и территория памятника «Каховка».