В Орле попробуют развить «Литературно-парковую» локацию
22.11.2019
Именно этот вариант победил в ходе открытого опроса жителей города. Общественное голосование проходило прямо на улицах Орла. В нём приняли участие 964 человека, которые выбирали из 10 вариантов ответа.
Теперь локация должна стать участником всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса, который организует Минстрой РФ, и получить обновлённую концепцию развития.
В состав «Литературно-парковой» локации входят: парк Победа, сквер «Дворянское гнездо», улица 7 ноября, музеи Тургенева, Писателей-орловцев, Грановского, Бунина и Лескова, Рябиновый сад и территория памятника «Каховка».
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