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В Орле полностью перекроют мост «Дружбы»

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24.10.2019

Такое решение принято на сегодняшнем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии.

Закрытие моста произойдёт тогда, когда подрядчик будет полностью готов приступить к ремонтным работам. Для автомобилистов предусмотрят альтернативные пути проезда.

Члены комиссии перед заседанием выехали на объект и лично осмотрели конструкции моста. Был выявлен сдвиг шарнирной опоры, а также сдвиг устоя под восьмой опорой моста. Также комиссия установила, что, в результате снятия асфальтового покрытия, произошло подмывание балки и обнажение стыков. Выявлены трещины и просадки.

Специалисты пришли к выводу, что техническое состояние «Дружбы» угрожает жизни и здоровью жителей Орла. В связи с этим ГИБДД предписала мэрии предписание ограничить движение по мосту вплоть до его полного закрытия. Инициативу одобрили единогласно.

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