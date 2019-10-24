В Орле полностью перекроют мост «Дружбы»

Такое решение принято на сегодняшнем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии.

Закрытие моста произойдёт тогда, когда подрядчик будет полностью готов приступить к ремонтным работам. Для автомобилистов предусмотрят альтернативные пути проезда.

Члены комиссии перед заседанием выехали на объект и лично осмотрели конструкции моста. Был выявлен сдвиг шарнирной опоры, а также сдвиг устоя под восьмой опорой моста. Также комиссия установила, что, в результате снятия асфальтового покрытия, произошло подмывание балки и обнажение стыков. Выявлены трещины и просадки.

Специалисты пришли к выводу, что техническое состояние «Дружбы» угрожает жизни и здоровью жителей Орла. В связи с этим ГИБДД предписала мэрии предписание ограничить движение по мосту вплоть до его полного закрытия. Инициативу одобрили единогласно.