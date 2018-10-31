В Орле полиция установила подозреваемого в серьёзном грабеже
31.10.2018
Как предварительно предполагают в Управлении МВД, один орловец отобрал у другого целых полмиллиона рублей. Оба они в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.
Знакомство было случайным и не самым приятным. Граждане случайно повздорили на улице, после чего один из них предложил зайти в увеселительное заведение и примириться. При этом он имел неосторожность продемонстрировать крупную сумму, которая была при нём.
В результате случайный знакомый открыто отобрал у доверчивого орловца 500 тысяч рублей.
Подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде.
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