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Орел31.10.2018 Среда 16:48
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  3. В Орле полиция установила подозреваемого в серьёзном грабеже

В Орле полиция установила подозреваемого в серьёзном грабеже

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31.10.2018

Как предварительно предполагают в Управлении МВД, один орловец отобрал у другого целых полмиллиона рублей. Оба они в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Знакомство было случайным и не самым приятным. Граждане случайно повздорили на улице, после чего один из них предложил зайти в увеселительное заведение и примириться. При этом он имел неосторожность продемонстрировать крупную сумму, которая была при нём.

В результате случайный знакомый открыто отобрал у доверчивого орловца 500 тысяч рублей.

Подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде.

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