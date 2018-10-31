В Орле полиция установила подозреваемого в серьёзном грабеже

Как предварительно предполагают в Управлении МВД, один орловец отобрал у другого целых полмиллиона рублей. Оба они в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Знакомство было случайным и не самым приятным. Граждане случайно повздорили на улице, после чего один из них предложил зайти в увеселительное заведение и примириться. При этом он имел неосторожность продемонстрировать крупную сумму, которая была при нём.

В результате случайный знакомый открыто отобрал у доверчивого орловца 500 тысяч рублей.

Подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде.