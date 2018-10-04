В Орле полицейские задержали мужчину, который подозревается в причастности к краже комплекта автомобильной резины
04.10.2018
Об этом сообщает региональное УМВД.
Как предполагает следствие, 44-хлетний орловец проник в кирпичную постройку, в которой хранились колёса, проломив в ней стену.
Ущерб, нанесённый хищением, оценивается примерно в 20 тысяч рублей.
МВД сообщает, что подозреваемый планировал продать похищенное имущество, но полицейские задержали его по горячим следам ещё до предполагаемой сделки.
Кроме того в ведомстве уточнили, что в рамках расследования уголовного дела удалось установить причастность подозреваемого к ещё одной краже, совершённой в Советском районе Орла.
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