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Орел04.10.2018 Четверг 13:29
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  3. В Орле полицейские задержали мужчину, который подозревается в причастности к краже комплекта автомобильной резины

В Орле полицейские задержали мужчину, который подозревается в причастности к краже комплекта автомобильной резины

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04.10.2018

Об этом сообщает региональное УМВД.

Как предполагает следствие, 44-хлетний орловец проник в кирпичную постройку, в которой хранились колёса, проломив в ней стену.

Ущерб, нанесённый хищением, оценивается примерно в 20 тысяч рублей.

МВД сообщает, что подозреваемый планировал продать похищенное имущество, но полицейские задержали его по горячим следам ещё до предполагаемой сделки.

Кроме того в ведомстве уточнили, что в рамках расследования уголовного дела удалось установить причастность подозреваемого к ещё одной краже, совершённой в Советском районе Орла.

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