В Орле полицейские задержали мужчину, который подозревается в причастности к краже комплекта автомобильной резины

Об этом сообщает региональное УМВД.

Как предполагает следствие, 44-хлетний орловец проник в кирпичную постройку, в которой хранились колёса, проломив в ней стену.

Ущерб, нанесённый хищением, оценивается примерно в 20 тысяч рублей.

МВД сообщает, что подозреваемый планировал продать похищенное имущество, но полицейские задержали его по горячим следам ещё до предполагаемой сделки.

Кроме того в ведомстве уточнили, что в рамках расследования уголовного дела удалось установить причастность подозреваемого к ещё одной краже, совершённой в Советском районе Орла.