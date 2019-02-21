В Орле полицейские и волонтёры борются с рекламой запрещённых веществ
21.02.2019
В рамках акции «Закрась рекламу смерти» участники устранили около сорока сомнительных надписей на зданиях и сооружениях Железнодорожного района. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области. Такие же мероприятия пройдут и в других районах областного центра.
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