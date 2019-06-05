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Орел05.06.2019 Среда 12:54
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В Орле покосом травы заняты больше 30 рабочих

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05.06.2019

Ежедневно на улицах города работают специалисты от двух предприятий: «Спецавтобазы» и «Зеленстроя».

По информации Сергея Яковенко, ИО директора «Спецавтобазы», для наращивания темпов работ на субподряд привлекаются дополнительные организации. Когда от ремонта дорог освобождается бригада, к покосу присоединяются еще несколько человек. Всего в Северном и Железнодорожном районах Орла работают 29 сотрудников.

В Заводском и Советском районах траву косят работники «Зеленстроя». Ежедневно от предприятия выходят от 13 до 15 человек.

Глава городской администрации Александр Муромский поручил усилить контроль над хозяйствующими субъектами. Он отметил, что в соответствии с правилами благоустройства, обязанность по покосу травы лежит на собственниках.

Теги:ОрёлОрловская Область

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