В Орле покосом травы заняты больше 30 рабочих

Ежедневно на улицах города работают специалисты от двух предприятий: «Спецавтобазы» и «Зеленстроя».

По информации Сергея Яковенко, ИО директора «Спецавтобазы», для наращивания темпов работ на субподряд привлекаются дополнительные организации. Когда от ремонта дорог освобождается бригада, к покосу присоединяются еще несколько человек. Всего в Северном и Железнодорожном районах Орла работают 29 сотрудников.

В Заводском и Советском районах траву косят работники «Зеленстроя». Ежедневно от предприятия выходят от 13 до 15 человек.

Глава городской администрации Александр Муромский поручил усилить контроль над хозяйствующими субъектами. Он отметил, что в соответствии с правилами благоустройства, обязанность по покосу травы лежит на собственниках.