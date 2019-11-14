В Орле подвели промежуточные итоги призывной кампании

В рамках осенней призывной кампании 2019 года городу Орлу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации необходимо направить 168 юношей. К настоящему моменту поставленная задача выполнена на 79%. Такая информация прозвучала на рабочем совещании, его провёл глава администрации Орла Александр Муромский. Военный комиссар

Владимир Алехин сообщил, что на текущую призывную комиссию вызывались 829 граждан, 828 ее прошли. По итогам принято решение о призыве 133 молодых людей. 400 призывников получили отсрочку на образование, 67 — на лечение. Ограничено годными признаны 187 человек, негодными — 19. Сейчас в нашем городе от армии уклоняются 233 человека. В поиске уклонистов военкомату Орла помогают силовые ведомства, управление миграционной службы. Данные также предоставляют налоговая инспекция, учебные заведений и медицинские учреждения.