В Орле подсчитали больных алкоголизмом и наркоманией

В областном центре состоялось заседание городской антинаркотической комиссии.

Как сообщает мэрия, сейчас в Орле официально проживают 3660 человек, больных алкоголизмом, 648 гражданина, зависимых от наркотических веществ, и 10 граждан, зависимых от токсических веществ.

Цифры по всем группам постепенно снижаются. Однако многие специалисты уверены, что фактическое число таких больных всегда выше официальных цифр, так как далеко не все они попадают на учёт и проходят лечение.