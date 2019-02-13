В Орле подрядчиков привлекут к гарантийному ремонту улиц и дорог
13.02.2019
Как сообщили в администрации грода, сейчас в областном центре на гарантии находятся 105 таких объектов. Часть из них нуждается в срочном ремонте.
В частности, в этом году по гарантии планируется привести в порядок Болховское шоссе (подрядчик — ГУП «Дорожная служба) и Маслозаводской переулок (подрядчик — МУП «Спецавтобаза»).
Одновременно в мэрии формируют список улиц и дорог для проведения полноценного ремонта.
Что касается ямочного ремонта, то в текущем году в Орле его масштабы составят 51 тысячу квадратных метров, что потребует затрат в 60 миллионов рублей.
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