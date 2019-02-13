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Орел13.02.2019 Среда 23:46
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В Орле подрядчиков привлекут к гарантийному ремонту улиц и дорог

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13.02.2019

Как сообщили в администрации грода, сейчас в областном центре на гарантии находятся 105 таких объектов. Часть из них нуждается в срочном ремонте.

В частности, в этом году по гарантии планируется привести в порядок Болховское шоссе (подрядчик — ГУП «Дорожная служба) и Маслозаводской переулок (подрядчик — МУП «Спецавтобаза»).

Одновременно в мэрии формируют список улиц и дорог для проведения полноценного ремонта.

Что касается ямочного ремонта, то в текущем году в Орле его масштабы составят 51 тысячу квадратных метров, что потребует затрат в 60 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская областьремонт дорогремонт улицгарантийный ремонт дорогямочный ремонт

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