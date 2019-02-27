В Орле подрядчик, который должен ремонтировать Красный мост по гарантии, не выходит на контакт

Речь идёт об ООО «Арида» из Москвы.

В 2016 году организация ремонтировала дорожное полотно на Красном мосту. Всего в том году «Арида» получила муниципальный контракт на ремонт дорог в Орле на общую сумму 89,6 миллионов рублей.

Срок гарантийного ремонта по Красному мосту составляет 4 года. Однако представители мэрии Орла так и не смогли связаться с представителями ООО, чтобы привлечь «Ариду» к ответственности.

Тем не менее, мосту всё же требуется ремонт. Пока что его исполнитель не озвучен. Однако известно, что ремонт выполнит подрядчик, который уже работал на объекте несколько лет назад. Сейчас городские власти составляют перечень дефектов дорожного полотна, которые будет необходимо устранить в первую очередь.